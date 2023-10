Der im Frühjahr geschlossenen Adeg im Ortszentrum von Lavamünd steht kurz vor der Wiedereröffnung. Gastronomin Petra Mori (43) aus Ruden übernimmt gemeinsam mit der Unimarkt-Gruppe, zu der auch "Nah & Frisch" gehört, den Lebensmittelmarkt samt Café.

Für die Ortskernbelebung

Die 400 Quadratmeter großen Räumlichkeiten wurden in den letzten eineinhalb Monaten umgebaut. Eine fünfstellige Summe wurden von der Gastronomin investiert. Damit ein Café für 30 Personen Platz hat, wurde der Lebensmittelbereich auf 280 Quadratmeter reduziert, erklärt Mori, die zuvor drei Jahre lang das Café Kramer in Lavamünd geführt hat, das inzwischen geschlossen wurde und zum Verkauf steht.

Am Donnerstag, 19. Oktober, um 10 Uhr geht die offizielle Eröffnung von "Petra's Markt und Café" über die Bühne. "Es ist für mich eine Herausforderung, etwas Neues zu machen", sagt die gebürtige Slowenin, die seit sieben Jahren in Ruden lebt und fügt hinzu: "Ich arbeite mit Herz und Seele in Lavamünd und es freut mich, etwas für die Ortskernbelebung zu tun."

Die fünf Angestellten sowie die "Chefin" werden dort tätig sein. Drei Mitarbeiter werden im Café und drei im Verkauf tätig sein. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr sowie samstags von 7 bis 15 Uhr. "Sonntags und feiertags ist nur die Gastro von 8 bis 13 Uhr geöffnet", sagt Mori.