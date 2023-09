Am 2. Oktober übernimmt Desiree Schönhart aus St. Stefan das Kosmetikstudio Matré von Marlies Juri-Trettenbrein, die sich künftig auf ihren Standort in Klagenfurt konzentrieren möchte.

Das Kosmetikstudio in der Wolfsberger Innenstadt kennt die 24-Jährige sehr gut. "Ich habe hier meine Doppellehre zur Kosmetikerin und Fußpflegerin absolviert", sagt Schönhart. Es sei faszinierend, wie sehr die Ernährung, die mentale Gesundheit und die Lebensumstände das Hautbild beeinflussen würden. "Daher möchte ich mein Wissen in diesem Bereich noch wesentlich erweitern", so Schönhart, die ab Oktober in ihrem Kosmetikstudio Schönhart eine Mitarbeiterin einstellen wird.

Das Angebot der 24-Jährigen deckt die gesamte Kosmetikpalette ab. Neben Gesichtsbehandlungen werden beispielsweise auch Nagelpflege und Haarentfernung an. "Ich schaue mir den Hautzustand ganz genau an und wähle die passenden Wirkstoffe aus, die die Haut gerade braucht", erzählt Schönhart, die auf spezielle, schadstofffreie Kosmetik und auf neueste Gerätetechnik bei ihren Behandlungen zurückgreift. Die Öffnungszeiten variieren Montag bis Freitag je nach telefonischer Terminvereinbarung.