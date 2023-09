Pia Offner vom Gut Himmelau in St. Michael ist im Kreise ihrer Lieben am 12. September im 97. Lebensjahr friedlich entschlafen.

Die Verstorbene besuchte die Volks- und Hauptschule in Wolfsberg und maturierte an der HAK in Klagenfurt. An der Universität in Graz studierte sie drei Semester lang Volkswirtschaft. 1947 heiratete sie Rolf Offner aus Wolfsberg. Aus dieser Ehe stammen die Töchter Waltraud und Margot und Sohn Rolf.

1955 erfolgte die Übernahme des elterlichen Betriebes. Gut Himmelau wurde zum Fleckvieh- und Mastbetrieb ausgebaut und war ein Praxisbetrieb für die Bildungseinrichtung Pitzelstätten, Ehrenthal und Buchhof. Zahlreiche Lehrlinge wurden ausgebildet.

Vereine wurden unterstützt

Im November 1971 verstarb Rolf Offner mit 49 Jahren. Er war langjähriger Obmann des Fleckviehzuchtverbandes Kärnten. Ab diesem Zeitpunkt bis zur Übergabe des Betriebes im Jahr 1987 an Sohn Rolf Offner führte die Verstorbene Gut Himmelau sehr erfolgreich alleine weiter. Pia Offner war auch zwölf Jahre lang im Vorstand des Kärntner Maschinenringes tätig und vertrat die Interessen der Bäuerinnen. Sie unterstützte die kulturellen Vereine in St. Michael, ist Fahnenmutter der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael und Fahnenpatin der Sängerrunde St. Michael. Sie bleibt allen als eine sehr charmante und großzügige Gastgeberin in Erinnerung.

2007 wurde Pia Offner mit der Goldenen Medaille für die Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Ihr ganzer Stolz war ihre Familie. Sie war der ruhende Pol und die gute Seele von Gut Himmelau und der Offnerhütte. Nach einem schweren Schlaganfall 2014 wurde sie von der Familie und dem Team im SeneCura in Neudau liebevoll betreut.

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde die Verstorbene bereits im Familiengrab in St. Michael beigesetzt.