Zusammen mit ihrem Ehemann Daniel "Dani" und ihren drei Söhnen Alan, Samuel "Sami" und Julian "Juju" machte sich Pati Jinich von Amerika aus auf Österreich-Reise. Diese startete in Tirol, setzte sich im Lavanttal fort und endete schließlich in Wien. Am prägendsten blieben der gebürtigen Mexikanerin und nunmehr in Chavy Chase (Maryland) beheimateten Starköchin aber die Eindrücke und Erfahrungen, die sie in Wolfsberg sammelte, in Erinnerung. Schließlich musste die Familie ihrer Großmutter hier den Terror der Nationalsozialisten erleiden.