Als "Lavanttaler Nudl Dudl" hat sich Sandra Tatschl mit ihren selbstgemachten Nudelspezialitäten längst einen Namen gemacht. Erhältlich sind ihre Kreationen beispielsweise beim Adeg im Euco-Center oder in der "bunten Box" in Frantschach. Vor einem Jahr hat Tatschl ihr Hobby zum Beruf gemacht und ein Lokal in der Industriestraße 15 in Wolfsberg eröffnet, in dem sie ihre Nudel-Variationen, aber auch Suppeneinladen und ein tägliches Mittagsmenü angeboten hat.

Nachdem nun ihr Sohn Andreas Murg (27) als gelernter Koch in den Betrieb mit eingestiegen ist, wird das Angebot der Nudelspezialitäten und Suppeneinlagen erweitert - angefangen von Hausmannskost bis hin zu Fisch, Meeresfrüchten und Steaks. "Die sind meine Leibspeise", verrät Andreas, der das Handwerk in Bad Kleinkirchheim gelernt hat und in verschiedenen Häusern mit gutem Namen gekocht hat. Mit seiner Frau Tamara hat er sich schließlich entschlossen, von Radenthein ins Lavanttal zu ziehen.

Mehr Sitzplätze

Nun werden auch die Sitzplätze von 8 auf 20 Plätze aufgestockt, geöffnet hat das Lokal von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr. Das tägliche Mittagsmenü wird um 11,90 Euro angeboten, wobei die Zutaten vorwiegend in der Region gekauft werden. Das Mutter-Sohn-Duo bietet nun auch Catering für bis zu 200 Personen an. "Wir bieten warme Speisen an, aber auch kalte, wie Brötchen oder Fingerfood", sagt Murg.