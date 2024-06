Eine besondere Ehre wurde nun der Fahrschule Janesch aus Völkermarkt zuteil. Sie wurde von der Wirtschaftskammer für 30 Jahre erfolgreiche Betriebsführung geehrt. „Die Ehrung bereitet meiner Familie und mir große Freude“, sagt Josef Janesch, Chef der Fahrschule Janesch, die ihren Sitz ursprünglich in Eberndorf hatte. Fünf Jahre später ist sie in das Einkaufszentrum im Augustinerweg in Völkermarkt übersiedelt, wo mit zwei Lehrsälen und einem Computerraum sowie zahlreichen Nebenräumen optimale Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. „Die Fahrschule ist mein Lebenswerk“, sagt der Maschinenbauingenieur, der in Wien zehn Jahre Berufserfahrung sammeln konnte. „Wir sind im Prüfungsergebnis extrem gut aufgestellt“, berichtet der Firmenchef, der zehn Mitarbeiter beschäftigt, mit Stolz.

„Gute Fahrer ausbilden“

Die Vorbereitung der Jugend auf die Fahrprüfung, die unter Aufsicht der Behörde erfolgt, sei ernst zu nehmen. „Wir wollen gute Fahrer ausbilden, die auf den Straßen sicher unterwegs sind“, so Janesch, dessen Leidenschaft die Ausbildung der Jugend ist. „Unser Team begleitet die Jugendlichen von der Anmeldung bis zur Führerscheinprüfung“, sagt er. Er freut sich, dass er mit Sohn Julian und Tochter Sarah für die Zukunft des Unternehmens würdige Nachfolger gefunden hat. Im Betrieb arbeitet auch Ehefrau Elisabeth mit.

Auf ihre praktische Prüfung vorbereitet werden die Schüler durch diverse Übungen auf dem Übungsparkplatz der Fahrschule. „Ältere Personen können sich zu einem freiwilligen Fit-Training anmelden und den Fahr-Fit-Check absolvieren“, berichtet Josef Janesch, der Fahrschüler aus dem ganzen Bezirk Völkermarkt und aus den umliegenden Bezirken ausbildet. „Jeden Mittwoch führen wir mit unseren Fahrschülern behördliche Computerprüfungen durch“, sagt Janesch. Die praktische Prüfung findet jede zweite Woche an einem Dienstag statt.