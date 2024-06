„Travestie ist eine Verwandlungskunst, mit schauspielerischem, tänzerischem und kabarettistischem Können“, stellt Fotograf Reinhold Polsinger, der auch Präsident des Kiwanis Club Lavanttals ist, fes: „Das, was wie leichter Spaß aussieht, ist Ergebnis harter Arbeit, gewissenhaften Proben und ständigem Training – eben ein Schauspiel der besonderen Art.“ Daher organisiert der Kiwanis Club Lavanttal am 8. Juni die „Dona Loca Travestie Revue Show“ im Haus der Musik in St. Stefan.

Erlös geht an Familien

Der Reinerlös der Veranstaltung geht an Jugendliche, Kinder und Familien im Tal. „Die Travesties-Sow ist daher nicht nur Unterhaltung, sondern bietet allen auch die wunderbare Möglichkeit, einen positiven Einfluss im Leben vieler Familien zu hinterlassen“, so Polsinger. Die Parodien und Tanzeinlagen seien für jede Altersgruppe geeignet. Tickets gibt es in fünf Lavanttaler Unternehmen (Fotostudio Polsinger, Schlüsseldienst Mauritsch, „Süß und Pikant“, Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal, Carpe Diem Wohlfühloase) sowie bei allen Mitgliedern des Kiwanis Clubs Lavanttal. Die Karten sind im Vorverkauf um 25 Euro und an der Abendkasse um 30 Euro erhältlich.