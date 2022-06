Schon lange hätte die FPÖ darauf hingewiesen, dass die EDV-Abteilung des Landes erheblich unterbesetzt sei, betonte am Dienstag Klubobmann Gernot Darmann bei einer Pressekonferenz. Der jüngste Hacker-Angriff auf das IT-System habe jetzt aufgezeigt, wie Recht man mit dieser Kritik hatte. Obwohl dieser Angriff schon zwei Wochen zurückliegt, gäbe es weder Transparenz noch Aufklärung. Deshalb werde man, so Darmann, den für die IT zuständigen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei der Landtagssitzung am Donnerstag mit einem Katalog von Anfragen konfrontieren.