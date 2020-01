Kirche„Streitet unter dem Dach der Liebe!“

Facebook

Grüß Gott, Herr Bischof heißt das Buch, das Gabriel Stabentheiner dem designierten Bischof überreicht hat. © KLZ/WEICHSELBRAUN

Deus Caritas est - Gott ist die Liebe. So lautet der Leitspruch des designierten Kärntner Bischofs Josef Marketz. Caritas bedeutet Liebe. Beim letzten Mittwochsgebet im Klagenfurter Dom nannte es der gebürtige Unterkärntner als eines seiner wichtigsten Ziele, dass er in den nächsten zehn Jahren den Begriff Caritas allen Gläubigen näherbringen könne und all das, „was wir Christen damit verbinden“.