Administrator Freistetter "Bin nicht Inquisitor, nicht Visitator, nicht Untersuchungsrichter"

Militärbischof Werner Freistetter präsentierte sich als Apostolischer Administrator der Kärntner Kirche zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Was aufklärungsbedürftig sei, möge mit aller Sorgfalt aufgeklärt werden, sagt er.

Der Apostolische Administrator Werner Freistetter hat die Arbeit aufgenommen © Gert Eggenberger

Am Dienstag ging der neue Apostolische Administrator der Diözese Gurk, Militärbischof Werner Freistetter, erstmals an die Öffentlichkeit. Als er von Papst Franziskus gebeten worden sei, die Diözese vorübergehend zu übernehmen, habe er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte er. "Letztendlich war es für mich als Bischof aber die einzige Möglichkeit, der Bitte des Papstes nachzukommen. Diese Aufgabe, die viel Sensibilität erfordert, wird nicht einfach werden", hieß es im Statement, das Freistetter vor Medienvertretern im Bischofshaus in Klagenfurt verlas.