Im Kolpinghaus in Klagenfurt soll auch der dritte Sprechtag stattfinden © Raunig

Bereits diese Woche könnte in Kärnten ein weiterer, der dritte Sprechtag von Erzbischof Franz Lackner als Visitator der Kärntner Kirche stattfinden. Er will dann im 15-Minuten-Takt weitere Kärntner anhören, die sich für die beiden ersten Sprechtage Ende Jänner angemeldet aber keinen Termin erhalten haben. Die Interessenten werden angerufen oder per E-Mail verständigt, sagt Heidi Zikulnig, die Sprecherin des Erzbischofs.

