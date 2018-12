Facebook

Als Diözesanadministrator steht Engelberg Guggenberger bis zur Ernennung eines neuen Bischofs an der Spitze der Diözese Gurk-Klagenfurt © Eggenberger

Sie mussten wegen der Weisung aus Rom völlig überraschend die Pressekonferenz absagen, bei der Sie Dienstagvormittag in Klagenfurt den Abschlussbericht der Überprüfung des Bistums Gurk aus der Ära von Bischof Schwarz präsentieren wollten. Wie kam es dazu?

ENGELBERT GUGGENBERGER: Gründe wurden mir keine genannt. Es kam die Weisung von der Nuntiatur in Wien. Mir wurde am Telefon ausgerichtet, dass auf Wunsch der römischen Bischofskongregation die Pressekonferenz abzusagen ist. Ich soll den Bericht an die Nuntiatur schicken, die ihn an die römische Kongregation der Bischöfe weiterleitet. Und drittens hieß es: Weitere Weisungen aus Rom werden folgen.

