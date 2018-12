Facebook

Vom Peter (Kaiser) könne man das Siegen lernen, betonte SP-Bundesobfrau Pamela Rendi-Wagner gestern bei ihrem ersten offiziellen Besuch in Klagenfurt. Er galt dem 60. Geburtstag des Landeshauptmannes, der Vormittag in der Landesregierung und nachmittags in der Parteizentrale gefeiert wurde.

