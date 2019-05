Kleine Zeitung +

Gemeindeergebnisse EU-Wahl: Bezirk Klagenfurt-Land ist jetzt türkis

Die ÖVP verdrängte die SPÖ im Bezirk Klagenfurt-Land von Platz eins. In Grafenstein gewinnt die FPÖ am deutlichsten dazu, in Zell schnitten die Grünen stark ab.