Es ist eine Nachricht, die diese Woche für Aufsehen gesorgt hat – und in typisch österreichischer Manier wohl auch für grantiges Kopfschütteln: Der Lebensstandard sei zwar gut, aber internationale Arbeitskräfte sind mit der Willkommenskultur in Österreich wenig zufrieden. Dieses nicht grad überragendes Zeugnis hat das Münchner Unternehmen InterNations Österreich, aber auch Deutschland und der Schweiz ausgestellt. Mehr dazu hier.

Doch tatsächlich ist die Willkommenskultur nicht die einzige Sache, die Besucherinnen und Besucher – und teils auch Einheimische – an Österreich auszusetzen haben, wie ein Blick auf die Bewertungen auf Google Maps zeigt. Nehmen wir das Beispiel Klagenfurt her. Was man an der Landeshauptstadt bemängeln kann? Hier die besten und skurrilsten Negativbewertungen, die Wörtherseemandl, Neuer Platz und Lindwurm eingefahren haben – und dabei zwangsläufig zum Schmunzeln bringen.

Die Bewertungen zum Durchklicken