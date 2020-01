Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Klagenfurt müssen schon Volksschüler mit dem städtischen Bus fahren. Einen Schulbus, wie es in Kärntner Landgemeinden üblich ist, gibt es nicht. Vor allem für die Schulanfänger ist es ein großes Abenteuer, alleine in den richtigen Bus einzusteigen, umzusteigen und zeitgerecht wieder auszusteigen. Viele Eltern begegnen dieser Herausforderung, indem sie das Kind selbst mit dem Auto kutschieren. Die verstopften Straßen vor den Schulen sind der traurige Beweis. Im Interesse der Allgemeinheit und der Umwelt sollen die Kinder den Bus nehmen. Allerdings ist der Vorfall mit der achtjährigen Klagenfurterin, die auf dem Schulweg im Bus wegen eines unauffindbaren Freifahrtsausweises, gleich als Schwarzfahrerin fotografiert und mit Erlagschein zum Einzahlen von 65 Euro aufgefordert wird, ein abschreckendes Beispiel.