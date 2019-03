Facebook

Wie funktioniert ein Roboter? Davon kann man sich ab sofort im "Blue Cube" ein Bild machen. © (c) Frank - Fotolia

Roboter, die uns beim Schachspiel besiegen oder Computer, die unsere Arbeit übernehmen. Schon seit Jahrzehnten versuchen Forscher, das Gehirn der Menschen nachzubauen. Was der Begriff "künstliche Intelligenz" eigentlich bedeutet,und warum die Robotik noch in den Kinderschuhen steckt, ist Thema der Mitmach-Ausstellung "Expedition ins Digi-Tal" . Die Schau kann ab sofort in der "Klagenfurter wissens.wert.welt" am Südring besucht werden.