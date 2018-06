In Zeiten von Online-Casinos wird Spielsucht ein immer größeres Thema. Die Diakonie de La Tour startet deshalb eine Straßenkampagne "Das Glück is a Vogerl" am Samstag auf dem Alten Platz in Klagenfurt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Ein junger Kärntner ging jahrelang durch die Spielhölle. Bis zu dreimal in der Woche saß er im Casino – gefangen zwischen Glücksgefühl und Depression. Nahm Kredite auf, pumpte die Eltern an, gewann Geld, verlor es. Bis ihn das Casino eines Tages sperrte. Daraufhin stieg er auf Online-Casinos um. „Die sind sehr bequem. Man muss sich nicht extra schick machen und ein Konto ist schnell erstellt“, erzählt der Kärntner, der oft in nur zehn Minuten 20.000 Euro verspielt hatte. Bis der Punkt kam, an dem er sich Hilfe in der Spielsuchtambulanz de La Tour in Villach holte. Heute hat er die Sucht im Griff, die Angst vor einem Rückfall bleibt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.