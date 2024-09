52 volle Betten auf der Pflegestation, 42 volle Zimmer im Altenwohnheim und 20 volle betreute Wohnplätze. Das Seniorenheim Hülgerthpark in Klagenfurt ist ausgelastet, seine Zukunft war aber lange ungewiss. Am 31. Dezember läuft die Bewilligung der Stadt, das Seniorenheim zu betreiben, aus – und kann aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht mehr verlängert werden. Gibt es bis dahin keinen neuen Betreiber, muss das Heim geschlossen und die Bewohner auf Pflegeheime des Landes aufgeteilt werden.

Nachdem ein zweistufiges Vergabeverfahren scheiterte, präsentierte Bürgermeister Christian Scheider (TK) Ende August eine alternative Lösung: die Direktvergabe an einen gemeinnützigen Betreiber. Mit dem Hilfswerk und der Caritas zeigten zwei Institutionen Interesse und präsentierten kurz darauf ein Projekt. Mit klarem Vorteil für die Caritas: Mit zehn Pflegeheimen in Kärnten verfüge sie über genügend Erfahrungswerte, zudem sollen der millionenschwere Neubau und die Sanierung der drei Häuser stemmbar sein, hörte man aus dem Rathaus.

Detailgespräche starten

Ein weiterer Pluspunkt wäre eine vorgeschlagene Abgangsdeckung von fünf Jahren. Das Heim schreibt jährlich ein Minus von rund 700.000 Euro. Bekommt die Caritas den Zuschlag, muss die Stadt dieses Geld noch fünf Jahre lang zuschießen, beim Hilfswerk auf unbegrenzte Zeit. Dazu kommt, dass das Hilfswerk in Kärnten noch kein Seniorenheim betreibt und den Neubau laut Insidern finanziell nicht stemmen könne.

Somit ist der Beschluss der am Dienstag, 17. September, im Stadtsenat mehrheitlich gefällt wurde, keine Überraschung: Die Caritas erhält den Zuschlag, nur ÖVP-Stadtrat Max Habenicht soll dagegen gestimmt haben. Man begibt sich nun in finale Detailgespräche, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

Unklar ist, wie die Mitarbeiter auf die Neuigkeit reagieren. In einem Schreiben an Bürgermeister Scheider und die Mitglieder des Stadtsenats sprachen sich rund 25 von ihnen gegen die Caritas als künftigen Arbeitgeber aus - und drohen mit der Kündigung. „Wir würden Sie daher bitten, im Zuge der Entscheidung den Verlust eines großen Teils des Teams einzubeziehen und diesen in Zeiten des Pflegepersonalmangels zu gewichten“, heißt es. Warum die Caritas als Arbeitgeber nicht infrage kommt, wird nicht begründet, ebenso wenig, ob man das Hilfswerk bevorzugen würde.