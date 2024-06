Eine Stunde weniger am Vormittag, eine Stunde weniger am Abend. Zwei Stunden weniger Schießzeit, die das kompetitive Ende des Schützen- und Sportvereins Sponheim in Viktring bedeuten könnten. Mit der neuen Lärmschutzverordnung und den darin reduzierten Schießzeiten reagiert die Stadt Klagenfurt auf Anrainer-Kritik, die sich gegen den Verein und seine Schießtätigkeiten im alten Steinbruch richtet. Seit vielen Jahren brodelt der Konflikt, der mit der neuen Verordnung beruhigt werden hätte sollen. Doch das Gegenteil ist der Fall.