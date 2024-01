Eine laut Immobilien-Anzeige „seltene Gelegenheit“ tut sich momentan in Feistritz im Rosental auf. Ganze 52.000 Quadratmeter Industriegelände und weitere 97.000 Quadratmeter Wald- und Grundstücke stehen derzeit zum Verkauf. Dabei handelt es sich um den „Bären Industriepark“, der fast sechs Jahrzehnte die Heimat der weltbekannten Akkumulatorenfabrik war. Franz Petschnig, Chef der Leuchtenfirma Globo, nahm als Investor mit seinem „Head of IT & Project Management“ Roman Inzko im Jahr 2013 die millionenschwere Sanierung der kontaminierten Fläche in Angriff.

Mittlerweile möchten sie das belebte Areal abgeben. Seit über einem Jahr soll das Duo nach einem neuen Käufer suchen. Laut Insiderinformationen gab es bereits Gespräche mit Interessenten, ein Deal ging bisher aber nicht auf. Ein halbes Dutzend an Unternehmen, aufgeteilt auf 13 Gebäude, sind momentan im Industriepark beheimatet. Rund 120 Personen sind hier beschäftigt. Einzeln möchte man die Flächen nicht abgeben. „Das wäre für uns sonst interessant gewesen“, erzählt Felix Sereinig. Ihm gehört die ansässige Indoor-Kartbahn, die heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Im Sommer soll sein Mietvertrag um weitere zehn Jahre verlängert werden, um Sicherheit zu bekommen. „Man weiß ja nicht, welche Ideen und Vorstellungen ein neuer Eigentümer mitbringt“, erzählt Sereing.

Der Industriepark in Feistritz © K&p Immobilien/kk

Transportunternehmen

Ob bis dahin ein Käufer gefunden wird, ist unklar. Viele Gerüchte ranken sich um die Beweggründe hinter dem Verkauf. Im Fokus steht dabei das Transport- und Logistikunternehmen „Migolog“, das vor Ort rund 70 Mitarbeiter beschäftigt und einen Großteil der Hallen für sich beansprucht. In den vergangenen zehn Jahren ist das Unternehmen gewachsen und vermutlich zu groß für den verschachtelten Industriepark geworden. Überlegungen zu einem Auszug aus dem Industriepark dementiert aber Geschäftsführer Michal Golebiowski: „Wir sind schon zehn Jahre hier. Momentan ist in dieser Hinsicht nichts geplant.“ Was die Zukunft bringt, könne er nicht sagen. Golebiowski ist gleichzeitig auch „Head of Logistics“ bei Globo.

Der Verkauf des Industrieparks dürfte auch bei den Besitzern ein heikles Thema sein. Petschnig war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. „Ich möchte darüber nicht sprechen“, lautet Inzkos Statement. Somit bleibt auch der Verkaufspreis unbekannt.