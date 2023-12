Tierbesitzer in und rund um Klagenfurt sind bestürzt: Der bekannte Klagenfurter Veterinärmediziner Wolfgang Siegl verstarb vergangenen Donnerstag im Kreise seiner Familie im Alter von 65 Jahren. Der gebürtige Oberösterreicher betrieb seit Jahren eine Tierarztpraxis am Klagenfurter Kreuzbergl und kümmerte sich dort liebevoll um die vierbeinigen Begleiter vieler Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Vor allem Hunde, Katzen und Nagetiere lagen ihm besonders am Herzen. Er galt als Spezialist in allgemeiner Veterinärmedizin, Chirurgie, Gynäkologie und Ernährungsberatung.

Wolfgang Siegl war aber nicht nur als hervorragender Tierarzt weit über die Stadtgrenzen von Klagenfurt bekannt, er wurde vor allem für seine warmherzige und einfühlsame Art bei allen Tierbesitzern und seinen unermüdlichen Einsatz für das Wohl der Tiere geschätzt.

Siegl hinterlässt seine Frau und seine beiden mittlerweile erwachsenen Kinder. Die Verabschiedung findet am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, um 13 Uhr in der Zeremonienhalle Annabichl statt. Die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme besteht am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, ab 10 Uhr.