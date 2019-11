Facebook

Wolfgang Schachner (links) ist für die Kelag im Einsatz, Johann Fronthaler für die Tinetz © Kelag, Tinetz

Strom, um die Wohnungen zu erhellen, um zu kochen, um das Heim zu heizen oder um über die Medien die neuesten Wettermeldungen zu erhalten: Dass Rund um die Uhr Energie aus dem Stecker zur Verfügung steht, ist hierzulande eine Selbstverständlichkeit. Nicht hingegen in den letzten niederschlagsreichen Tagen, wenn ständig entwurzelte, umgestürzte Bäume und Lawinen in Kärnten sowie in Osttirol Stromleitungen lahmlegen.