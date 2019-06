Facebook

Berglauf ist eine der größten Stärken von Marlies Penker © Richard Pichler/KK

Als Marlies Penker im Jahr 1998 die Athleten der damaligen „Trimania“ in Klagenfurt anfeuerte, meinte sie zu ihrem Bruder Eduard: „Das will ich auch einmal machen.“ Die lakonische Antwort: „Du kannst ja nicht einmal schwimmen.“ Zwei Jahre später – der Langdistanz-Triathlon (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,2 km Laufen) war dann schon unter der Schirmherrschaft von Ironman – stand sie tatsächlich in Klagenfurt am Start und kam in 11:38 Stunden ins Ziel.