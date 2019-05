Facebook

Elisabeth Leitner © Helmuth Weichselbraun

Das 20-jährige Jubiläum wurde ordentlich zelebriert. Knapp zwei Wochen lang dauerten die Feierlichkeiten. Das bunte Programm wurde gemeinsam mit der Technischen Universität Wien gestaltet. Internationale Vorträge, kreative Workshops und Exkursionen aufs Land: Alles drehte sich um die Baukultur in ländlichen Räumen. Der Höhepunkt war ein Symposium mit feierlicher Übergabe an die neue Obfrau Elisabeth Leitner (39) als Nachfolgerin von Roland Gruber. Landluft ist ein Verein mit dem Ziel, die Baukultur in ländlichen Räumen zu fördern. Er unterstützt österreichische und deutsche Bauprojekte, damit sie qualitätvoll abgewickelt werden. Der Vereinssitz befindet sich in Moosburg.