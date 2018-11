Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herwig Drießler und Ramona Rutrecht © Landjugend Kärnten

Gleichberechtigung wird bei der Landjugend seit ihrem Gründungsjahr 1949 gelebt. Zumindest auf den Führungsebenen, die immer mit einem männlich-weiblichen Leitungsduo ausgestattet sind. „Beide haben gleich viel zu reden“, betont Herwig Drießler (25) aus Vordernöring bei Eisentratten, seit vier Jahren Landesobmann und seit Kurzem mit Neo-Landesleiterin Ramona Rutrecht (24) aus St. Michael im Lavanttal gemeinsam im Einsatz für die Jugend im ländlichen Raum.

„Die Arbeit wird partnerschaftlich bewältigt. Wir müssen uns gegenseitig nicht beweisen, wer stärker ist“, lacht der Bauernsohn, ausgebildeter land- und forstwirtschaftlicher Facharbeiter und Gas- und Wasserinstallateur mit einem Faible für die Jagd: „Wegen der Naturerlebnisse.“ Wertschätzende Kommunikation und Kompromissbereitschaft lerne man bei der Landjugend, wo Persönlichkeitsbildung als Teil der Allgemeinbildung neben Kultur und Brauchtum, Landwirtschaft und Umwelt, Sport und Gesellschaft zu den Schwerpunkten gehört. Auch das Internationale Komitee, das Auslandspraktika vermittelt, zählt dazu. Zu jedem Schwerpunkt werden Kurse organisiert. Projekte, die die Bedeutung der ländlichen Region und heimischer Lebensmittel heben sollen, gehören ebenso zum Programm wie die Volkstanzwoche.

Gemeinschaft zählt

"Das kann man alles sehr modern gestalten“, sagt der Heizungstechniker, der in seinem Heimatort eine Ortsgruppe gegründet hat, um „etwas für die Jugend zu tun“ und für den Gemeinschaft zu den wichtigsten Elementen der Landjugend zählt. Auch Ramona Rutrecht, die die Arbeit im Vorstand mit einem Puzzle vergleicht, zu dem jeder einen Teil beisteuert, schätzt die „irrsinnig guten Freundschaften“.

Für die Herausforderungen des nächsten Jahres, die 70-Jahr-Feier der Landjugend und den Bundesentscheid im Pflügen, ist das Leitungsduo bestens gerüstet. Rutrecht, Studentin der Agrar- und Ernährungswirtschaft, konnte von der Kärntner Tourismusschule – Schwerpunkt Hotelmanagement und Betriebsführung – „Einiges mitnehmen“ und ist perfekt im Organisieren, was sie als Leiterin der Ortsgruppe St. Michael nicht nur durch die Wiedereinführung des Bauernballs bewiesen hat.

Bei der Landjugend lerne man Kompetenzen wie Teambildung, Rhetorik oder Zeitmanagement, was man im Leben brauche, schildert die Landesleiterin, die gerne wandert oder gartelt und im Lebensmittel-Qualitätsmanagement oder als Unternehmerin arbeiten will. „Man gewinnt viel an Selbstvertrauen und lernt, Führungspositionen einzunehmen.“ Als Ziel nennt die Hobbyköchin, die gerne asiatisch oder nach den Rezepten der Oma kocht, Bewusstseinsbildung zur Stärkung des ländlichen Raumes. „Ich möchte junge Leute mobilisieren, in ihrem Ort etwas zu bewegen und nicht abzuwandern oder später zurückzukommen“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.