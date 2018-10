Facebook

Michael Kerschbaumer © Rie-Press

Was einer nicht kann, schaffen viele! Nach diesem Leitsatz richtet Michael Kerschbaumer (38) sein Leben aus, das ihm in dieser Form nicht in die Wiege gelegt worden war: Der gelernte Einzelhandelskaufmann, der eine pädagogische Ausbildung für verhaltensauffällige Jugendliche absolvierte, hatte mit Landwirtschaft nichts am Hut. „Mit der Zeit reifte der Wunsch in die biologische Landwirtschaft einzusteigen“, erzählt Kerschbaumer, ein gebürtiger Steirer aus Aigen im Ennstal.

