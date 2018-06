Facebook

Derzeit noch Gefängnisseelsorger, ab Dezember Superintendent: Matthias Geist © epd/M.Uschmann

Schon im Alter von acht Jahren stand für Matthias Geist (49) fest, dass er „nie im Leben“ Pfarrer werden möchte. Beide Eltern stammten aus evangelischen Pfarrers-Familien. Trotzdem wurde er jetzt zum Superintendenten (entspricht dem katholischen Bischof) von Wien gewählt. Und das kam so: Seiner Begabung entsprechend begann der in Salzburg Geborene und in Arnoldstein und Spittal Aufgewachsene mit einem Mathematik-Studium in Wien, das er auch abgeschlossen hat. An der Uni kam er mit der Hebräischen Sprache in Kontakt, die spät aber doch das Interesse an der Theologie im Mathematiker erweckte.

