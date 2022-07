In Liesing wurde aufgespielt. Der Dorfplatz war der große Sieger bei der allerersten Platzwahl in Kärnten und Osttirol. Und weil am Tag der Siegerfeier gleichzeitig Kirchtag im kleinen, aber wunderschönen Ort im Lesachtal war, marschierte das halbe Tal inklusive Musikkapelle auf, um den verdienten Sieg zu feiern. Die Lesachtaler haben zuvor in der Abstimmung gezeigt, dass sich der Platz eines kleinen Ortes gegen die große Konkurrenz durchsetzen kann – wenn man mitmacht und andere zum Mitmachen animiert.

Seit der ersten Platzwahl und dank der zahlreichen Leserinnen und Leser, die für ihren Lieblingsplatz gestimmt haben, ist die Wahl der schönsten Plätze im Land zu einer festen Größe für uns geworden. Und so dürfen wir inzwischen schon zur fünften Platzwahl aufrufen.

Wie wird gewählt

Diesmal suchen wir den "Schönsten Platz am Wasser in Kärnten und Osttirol". Und Sie haben es in der Hand. Wählen Sie von Sonntag, 3. Juli bis zum 28. Juli online auf www.kleinezeitung.at/platzwahlktn Ihren Favoriten. Auf den Sieger wartetet ein großes Siegesfest. Wichtig. Pro Stunde dürfen Sie ein Mal für Ihren Lieblingsplatz abstimmen.



Die bisherigen Sieger im Rückblick

Dorfplatz Liesing im Lesachtal – Die schönsten Haupt- und Dorfplätze

Gipfelhaus am Magdalensberg – Genussplätze mit Aussicht

Sagamundo, das Haus des Erzählens in Döbriach – Die schönsten Familienausflugsziele

Gribelehof in Lienz – Die schönsten Gastgärten

Im Vorjahr ging der Sieg – wir haben nach dem schönsten Gastgarten gefragt – an Osttirol. Geht der Sieg heuer wieder an Osttirol oder kann sich Kärnten den Platzwahl-Titel zurückholen. Wir sind bereits gespannt, welcher „Platz am Wasser“ für Sie der schönste ist.

