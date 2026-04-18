Alles begann vor einem Jahr, als Michael Raunig das Rangetiner übernahm und es zur „Jausenstation Rangetiner“ umfunktionierte. Seine Rechnung ging auf. Er hauchte dem Gebäude neues Leben ein und sorgte mit diversen Veranstaltungen auch für gesellige und lustige Abende.

Ein weiteres Highlight waren sein Alpaka namens Teddy und sein Schaf namens Pezi. Und hier ist auch das Fundament, auf dem die Rangetiner Erlebniswelt geschaffen wurde. „Das Alpaka kam super bei den Kindern an und so habe ich mir dann gedacht, dass es toll wäre, sich mehr auf Familien zu konzentrieren.“

Deswegen krempelte der Chef die Ärmel hoch und errichtete neben seinem Parkplatz eine 350 Meter lange Quad-Strecke. Diese ist für sechs bis 13-Jährige geeignet. Bis zu vier Kinder können gleichzeitig auf ihr fahren. Die Genehmigung dafür zu bekommen, war für Raunig „ein Klacks“. „Bei mir gibt es nur Elektro-Quads, die sind ganz leise.“ Maximal 14 km/h kann man mit ihnen fahren und jedes Kind bekommt eine eigene Schutzausrüstung. „Damit auch wirklich nichts schiefgeht.“

Beim Ententeich können Tiere gestreichelt werden © Dorian Wiedergut

Doch das ist noch nicht alles, was man auf dem drei Hektar großen Grund von Raunig findet. Zum Alpaka und Schaf gesellten sich noch weitere Tiere. Ponys, Schafe, Schweine, Papageien, Pfaue, Kaninchen, Schildkröten, Laufenten, Hühner und auch Gänse tummeln sich dort. „Wir bekommen auch zwei Kängurus.“ Diese stammen allerdings nicht aus Australien, sondern aus einem Tierpark in Niederösterreich. Insgesamt kommt Raunig auf rund 60 Tiere. „Eltern können zum Beispiel mit ihren Kindern zum Ententeich gehen, sich hinsetzen und streicheln.“

Geöffnet hat Raunig von 25. April bis zum 31. Oktober – jeweils von 9 bis 18 Uhr. Es sind für die heurige Saison auch wieder einige Konzerte geplant. Und was ist Raunigs Resümee nach einem Jahr? „Ich hätte nie gedacht, so zu wachsen. Der Laden funktioniert, das haben wir gesehen.“ Mit dem Eröffnen der Erlebniswelt setzt sich Raunig auch gleich ein weiteres Ziel: „Nächstes Jahr wollen wir zur Kärnten Card.“