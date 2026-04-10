Jede Bushaltestelle ist ein Mikrokosmos für sich und hat eigene Stärken und Schwächen. Um genau diese zu ermitteln, startete der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) mit der Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“. Bürger wurden dazu aufgerufen, über die Haltestellen auf einer interaktiven Karte zu berichten.

Unweit des malerischen Ossiacher Sees gelegen ist die Haltestelle in Steindorf. Besonders ins Auge sticht gleich, dass es sich dabei um ein Holzhäuschen handelt. Dies jedoch zum Missfallen eines Users. „Uraltes kleines Holzhäuschen aus den 70er-Jahren, dunkel und muffig“, schrieb er auf der VCÖ-Karte. Weitere Kritikpunkte sind das Fehlen einer Beleuchtung sowie einer sicheren Möglichkeit, die Straße zu überqueren. Außerdem würde es an einer Abstellmöglichkeit für Fahrräder mangeln.

Weiter führt die Reise auf die andere Seite von Mittelkärnten, nach Micheldorf bei Eberstein. Hier bemängelt ein User, dass das Glas an einem Bushaltestellenhäuschen defekt ist und Verletzungsgefahr besteht. Zudem wird kritisiert, dass es keine Möglichkeiten gibt, die Straße sicher zu überqueren. Ein Problem, das sich über breite Teile der Görtschitztal Straße zieht. Dazu gibt es bei vielen Haltestellen keine Möglichkeit, sich vor der Sonne oder vor Regen zu schützen.

Keine Möglichkeit, die Straße sicher zu überqueren, kein Sonnen-/Regenschutz an der Görtschitztal Straße © Dorian Wiedergut

Der nächste Halt ist in der Bezirkshauptstadt St. Veit. Hier sind es die Haltestellen am Bahnhof, die einem User Kopfzerbrechen bereiten. Laut ihm „glänzt“ die Location durch keinen gesicherten Zugang vom Bahnhof aus und eine lieblose Gestaltung, welche teilweise als verwahrlost bezeichnet werden könnte. „Möglicherweise fällt ein nackter, alleinstehender Mast unter Kunst am Bau? Der Kunde kann mehrere Haltestellen erkennen, welcher Bus in welche Richtung abfährt, setzt aber ein Suchspiel von Fahrplan zu Fahrplan voraus“, schreibt er und ergänzt: „Apropos Fahrplan: mehrere unterschiedliche Layouts, keine Zusammenfassung pro Abfahrtspunkt, ein Fahrplan hängt in etwa 2,5 Metern Höhe. Echtzeitanzeige? Nie gesehen, nie gehört. Als Sitzgelegenheit wird angeboten: Ausführung in Stahlrohr, Typ ‚frier dir den Arsch ab‘ sowie zwei Holzbänke, Typ ‚Spieß im Gesäß‘.“

Die Haltestellen am Bahnhof St. Veit werden aufs Korn genommen © Dorian Wiedergut

Katharina Jaschinsky vom VCÖ hält zu den Haltestellen fest: „Was bei Bahnhöfen schon ins Laufen gekommen ist, braucht es auch bei Bushaltestellen: Eine österreichweite Modernisierungsoffensive, damit möglichst alle Haltestellen eine zeitgemäße Qualität haben. Barrierefrei, mit Witterungsschutz und Sitzgelegenheit, sicher erreichbar.“

Kind wird stehengelassen

In Olsa bei Friesach sorgt ebenfalls eine Haltestelle bei einem Fahrgast für Unmut. Die Barrierefreiheit ist nicht gegeben, ein Witterungsschutz ist nicht vorhanden. Zudem gibt es keine Beschattung und keine Beleuchtung. Weiters ist eine sichere Querung der Straße nicht gegeben und es mangelt an Fahrgastinformationen – so der Eintrag. Die Haltestelle im Herbert-Boeckl-Weg in Feldkirchen hingegen wird aus anderen Gründen bemängelt. „Diese Bushaltestelle ist unübersichtlich und der Bus lässt gerne das Kind stehen, obwohl es mit einer Taschenlampe ausgestattet ist. Unpünktlich kommt er auch, somit wird der Anschlusszug selten erwischt.“

Bis zum 30. April können Fahrgäste noch ihre Haltestellen bewerten. Die Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ wird unterstützt von Klagenfurt mobil, Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Verkehrsbetriebe Burgenland und Wiener Linien.