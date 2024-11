Annelies Koller musste gehen, aber ihr Lebenswerk blieb der Gemeinde Glanegg, den Kindern und auch den Erwachsenen erhalten. Als langjährige Leiterin der Bücherei in Glanegg war es ihre Leidenschaft, in Erwachsenen wie in Kindern die Liebe zum Lesen zu wecken. „Die Lesekompetenz ist ein wichtiger Grundwert für das gesamte Leben“, diesen klugen Satz hörte man von Annelies Koller oft. Und sie hatte auch recht, wenn sie sagte: „Wenn sie als Kind lesen, werden sie später auch lesen.