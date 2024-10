Erste Baby- und Kinderbörse war ein voller Erfolg!

Am Sonntag, fand erstmals die Baby- & Kinderbörse die von dem Familienreferat der Stadtgemeinde Feldkirchen mit Stadträtin Andrea Pecile und der „Frau in der Wirtschaft“ Brigitte Truppe-Bürger organisiert und im Stadtsaal in Feldkirchen mit über 80 Verkaufstischen und über 500 Besuchern stattfand!