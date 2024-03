Die Diakonie feiert 2024 ihr 150-jähriges Jubiläum, denn die Vereinsgründung der Diakonie 1874 erfolgte im oberösterreichischen Gallneukirchen durch Ludwig Schwarz. Dessen Bruder Ernst Schwarz hatte ein Jahr zuvor mit der Aufnahme von Kindern in Not in seinem Pfarrhof begonnen. „Die meisten oft ohne festes Daheim, ohne geheiligtes Familienleben, oft hin und her gestoßen, an Seele und Leib darbend“, sollte Schwarz dazu 13 Jahre später in einem Aufruf zur Unterstützung seiner „Kinderrettungsanstalt“ schreiben. Diese wurde notwendig, weil die Anzahl der zu betreuenden Kinder im Pfarrhof ständig stieg. Die „Kinderrettungsanstalt“ wurde 1888 in Waiern eingeweiht, 53 Kinder zogen ein. Aufbau wie Betrieb wurden durch Spenden finanziert, die Schwarz in zäher Arbeit sammelte. Die „Kinderrettungsanstalt“ entstand auf Grundflächen eines Bauernhofes, den Schwarz erwarb. Auf dem Grundstück dahinter findet sich heute das Nahwärmewerk Waiern der Diakonie.