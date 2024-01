Für die Skikarten muss man sich auf der Hochrindl seit der vorigen Saison schon nicht mehr bei der Kasse anstellen. Man kann sie online erwerben über den Webshop des Skigebietes – und praktischerweise auf die Keycard aufbuchen. Nach einem Jahr zieht man positive Bilanz: „Es kommt gut an“, sagt Alexandra Bresztowanszky, Geschäftsführerin der Skilifte Hochrindl. Was viele jedoch nicht wissen: Die Keycard gibt es nicht nur an der Liftkassa, sondern auch in allen Betrieben auf der Hochrindl und bei Nahversorgern auf dem Weg zum Skigebiet: „In Weitensfeld bei Adeg Gratzer, bei Spar Stromberger in Gurk und in Steuerberg“, sagt Bresztowanszky. „Man holt sich dort die Keycard um fünf Euro Leihgebühr“, so die Geschäftsführerin.

Kein Anstellen

Danach kann die gewünschte Karte über den Webshop unter shop.hochrindl.at aufgeladen werden. Bringt man die Karte zurück, bekommt man auch die Leihgebühr retour. Man zielt darauf ab, dass die Karte bei den Benützern bleibt, denn: „Man muss sich nirgends mehr anstellen“, sagt Bresztowansky.

Auch beim Langlaufen ist die Möglichkeit zum digitalen Kauf von Karten geplant. Im Jänner soll es so weit sein. Und: Kinder bis 14 Jahre können die Loipe gratis nutzen.