Als in Kärnten vor zwei Jahren die Wolfsverordnung in Kraft trat, die Entnahmemöglichkeiten von Schad- oder Risikowölfen bietet, zweifelten noch viele Bewohner, ob es in Kärnten überhaupt ein Dutzend Wölfe gibt. Inzwischen wurden 16 Individuen erlegt: Ein Wolf im Jahr 2022, sieben Individuen im Vorjahr und acht heuer.