Christian Hölbling © KLZ/Weichselbraun

Christian Hölbling ist Kabarettist, Sänger, Moderator und Künstlerischer Leiter der Rote Nasen Clowndoctors Kärnten/Osttirol.

Geboren wurde er am 21. Juni 1972 in Bruck an der Mur (Steiermark). Mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern lebt er in Schiefling am Wörthersee (Kärnten).

Künstlerische Vita:

1992 „Grazer Kleinkunstvogel“ für sein erstes Kabarett-Soloprogramm.

1992 bis 1999 drei weitere Soloprogramme und zahlreiche Workshops im Bereich Schauspiel, Clownerie, Stimmbildung, Pantomime: bei Andras Kecskes, Irene S., Hubertus Zorell, Justus Neumann, Paolo Nani, Tom Murphy, Jango Edwards, Peter Shub, Joseph Collard und Fabien Kachev.

Musical-Projekte sowie Workshops mit Kindern und Jugendlichen in Österreich und Ungarn. Parallel journalistische Tätigkeit (Kleine Zeitung Steiermark, Gründung und redaktionelle Leitung der Kulturzeitschrift „gach“), Kulturmanagement (Leitung der Abteilung „Wort“ im Kunsthaus Mürzzuschlag).

Seit 1998 als Rote-Nasen-Clown „Tiloff“ in Kinderspitälern, im Seniorenprogramm und in Flüchtlingseinrichtungen unterwegs.

1999 Entwicklung der Kunstfigur „Helfried“. Bis 2014 vier Helfried-Programme; Tourneen im gesamten deutschen Sprachraum und zahlreiche Fernsehauftritte sowie etliche internationale Preise.

2003/2004 Co-Text und Regie für Wolfgang Feistritzer & Reinhard Winklers Kabarettprogramm „Urlaub bei Freunden“.

2009 Hauptrolle in der ORF-Spielfilm-Doku „Erzherzog Johann – Visionär und Menschenfreund“.

2009 Gründung und seither Leitung des jährlich stattfindenden „Internationalen Humorfestivals Velden“.

2011 und 2012 künstlerische Planung des „Wörthersee-Openings“.

2012 Regie bei Ludwig W. Müllers Kabarettprogramm „Dönermonarchie“.

2013 Entwicklung des Brettspieles „Wörthersee-DKT“ und der kabarettistischen Seerundfahrten „Wörthersee-Humorbus“.

Seit 2014 Sänger beim Big Band Programm „Around The World“ mit der MS Carinthia Big Band.

2015-2018 Kabarett-Soloprogramm „Ich kann auch anderst!“

April 2015 Ausstrahlung der von Hölbling initiierten ORF-Doku „Von Porzellan und Sommerfrische – Die Geschichte des Ernst Wahliß“ als Ergebnis eines interdisziplinären Projektes mit Filmschaffenden und der Universität Klagenfurt.

Seit Mai 2015 eigene Live -Talkshow: „Helfrieds Strenge Kammerlichtspiele“.

2015/2016 Co-Text und Regie bei Thomas Webers Solostück „Schwäbisch All“.

Seit Mai 2016 monatliche Glosse „Gedankenspiele“ in der „Kleinen Zeitung“

2017/18 Moderator der puls4-TV-Sendung „Vurschrift is Vurschrift“ (Bürokratie-Satire).

2018 Fertigstellung des Drehbuches „Helfried muss heiraten“ (Arbeitstitel) mit Walter Kordesch.

Seit Juli 2018 Programm „Lieder nahe am Wasser“