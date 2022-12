Der "Advent pur" gleich unter Tarvis hat seinen eigenen Charme. In den Kanaltaler Orten Ugovizza, Malborghetto und Valbruna haben sich in den vergangenen Jahrhunderten Menschen aus dem germanischen, slawischen und romanischen Kulturraum angesiedelt. "Advent Pur" bringt die schönsten, typischen Bräuche rund um die Weihnachtszeit ganz romantisch in Erinnerung. An Samstagen, Sonntagen im Advent und am 8. Dezember erlebt man eine faszinierende Adventzeitreise. Tausende Italiener schauten im Vorjahr trotz strenger Covidbestimmungen vorbei.

In Valbruna wartet der Zauberwald mit dem Weihnachtsdorf. Berührungsängste brauchen wir Kärntner keine haben. Denn am Weg zum Weihnachtsdorf schenkt Francesca Bataloth beim Glühweinstand der Frühstückspension Krajnc als Aushilfe aus. Sie ist die Tochter von Wirtin Hanni, die aus dem Gailtal stammt und ins Kanaltal geheiratet hat. Francesca Bataloth spricht drei Sprachen fließend. Sie absolvierte die slowenische zweisprachige HAK in Klagenfurt und arbeitet in Villach. Da ratscht man nicht auf Hochdeutsch, sondern auf Kärntnerisch.

Im Weihnachtsdorf leuchtet der Christbaum neben einem großen, wärmenden Feuer. In einem Stall mampfen die Schafe gemütlich Heu. In einem gut geheizten Holz-Häuschen liest Elisa Kandutsch aus Valbruna dreisprachig Weihnachtsgeschichten vor. Über dem Weihnachtsdorf scheinen die Sterne am nachtblauen Firmament, das durch die die schwarzen Schatten der Berge vom Tal getrennt wird.

Kulturwanderung

Im flachen Wald neben dem Weihnachtsdorf geht man auf eine zweieinhalb Kilometer lange Kulturwanderung. Bei Schnee fährt der Besiucher die Runde gegen Aufpreis in der Pferdekutsche. Unterwegs darf er gratis Tee in die beim Eingang erhältliche Thermoskanne füllen.

Beim Christkindlpostamt werfen auch slowenische und italienische Kinder ihre Wunschzettel ein, nachdem sie den erklärenden Text gelesen haben. "Pappkameraden" von Rauchfangkehrern, die bei uns zum Neujahr Glück bringen, und die im Wald zu sehenden Sternsinger sind für nicht-deutschsprachige Italiener so exotisch wie das Christkind samt seinem Postamt. Mit der Pehtra Baba, einer mysteriösen alten Frau, die am 5. und 6. Jänner ihr Unwesen im Rosental treibt, können die Italiener insofern mehr anfangen, als sie am 6. Jänner die Epifania feiern. Eine Hauptfigur der Epifania ist die Hexe Befana, sie bringt Kindern Geschenke in Socken.

"Schappen" im Kanaltal

Der slowenische Brauch der "Brina", der auch in einer Figur im Wald dargestellt wird, ist uns insofern nicht fremd, da es sich um eine Art "Schappen" handelt. Dabei ziehen die während des Jahres volljährig Gewordenen am 27. Dezember von Haus zu Haus und "schappen", um Glück fürs neue Jahr zu bringen. Auch von diesem Brauch gibt es eine Schautafel im Adventwald. "Alle Holzfiguren, die man sehen kann, haben Künstler aus der Umgebung hergestellt", sagt Igor Longhini, Tourismusreferent von Malborghetto. Er hat das Advent-Event mit den drei Feuerwehren von Valbruna, Ugovizza und Malborghetto gemeinsam mit der Vereinigung "Il Tiglio Valcanale" auf die Beine gestellt.

Für die musikalische Umrahmung sorgen unter anderen der Alpen Adria Chor Villach, der Gemischte Chor Gegendtal, die Familienmusik Lippauer und Lassnig, die Alphornbläser Valcanale und die Kulturinitiaive "Jepa Basko Jezero".

In Malborghetto gibt es einen Weihnachtsbasar und eine Modeschau. Und in Ugovizza lockt das besonders beliebte interaktive Backprogramm in der Weihnachtskeks-Backstube.