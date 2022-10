Wenn die Ordensschwestern der Guten Hirtinnen im Kongo Kinder aus den Minen befreien, wo sie unter schwersten Bedingungen das für Handys, Computer und E-Autos gebrauchte Kobalt schürfen, wenn sie ihnen ermöglichen, in die Schule zu gehen, dann ist das auch ein Verdienst der päpstlichen Missionswerke „Missio“, die in Kärnten vom Religionspädagogen Johannes Rosenzopf, der auch Pfarrer in St. Veit im Jauntal/St. Vid v Podjuni ist, geleitet werden.

In dieser Funktion koordiniert der Kärntner Slowene, der schon als Jugendlicher im Internat der Salesianer Don Bosco in Klagenfurt für die Jugendarbeit und die Mission begeistert wurde, in der Diözese Gurk eine der größten Spendenorganisationen und setzt sich für die Stärkung der Weltkirche vor allem in den armen Ländern ein. Er wird am morgigen Weltmissionssonntag in Eberndorf/Dobrla Vas gemeinsam mit Bischof Josef Marketz die eucharistische Feier zum 100-Jahr-Jubiläum der päpstlichen Missionswerke in Österreich zelebrieren.

Dabei wird er auch der seliggesprochenen Französin Pauline-Marie Jaricot gedenken, die Ende des 18. Jahrhunderts in Lyon Menschen dazu bewegen konnte, durch Spenden und Gebete die Mission zu unterstützen. „Sie verstand es, die Berufung zur Weltmission frei vom bitteren Beigeschmack der Kolonisation zu leben und das weiterzugeben, was sie liebte. Aus dieser einfachen Initiative entwickelte sich das internationale Missionswerk, das wiederum 1922 in den Päpstlichen Missionswerken aufging“, erklärt Hanzej Rosenzopf, für den Jaricot Vorbild ist.

„Für mich bezeugte Pauline, was sie vom Evangelium entdeckt und verstanden hatte. Sie war mit Christus tief verbunden und begriff sich selbst mit anderen und für andere als Werkzeug des Geistes Gottes.“

Nicht nur in der Jugendarbeit, sondern auch in der Hilfsorganisation Iniciativ Angola versucht der Leiter des Referates für Mission und Entwicklungszusammenarbeit der Diözese Gurk, der in Ljubljana und an der Salesianischen Hochschule in Bayern Theologie studiert hat, den interreligiösen Dialog zu ermöglichen und zu stärken. Er fördert Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur, um voneinander zu lernen und die internationale Kirche in neuen Dimensionen kennenzulernen.

Schulworkshop im Bachmanngymnasium mit Missio-Gast Sr. Justicia Nekesa aus der Demokratischen Republik Kongo © Privat

„Wie können wir uns als Weltkirche erleben und wo ist die Freude am Glauben spürbar?“ sind Fragestellungen, die den Priester, der sich durch das Gebet gestärkt fühlt, gerne Benefizveranstaltungen organisiert und mit Jugendlichen reist, bewegen. „Wir als Christen sind gesandt, ein Zeichen zu setzen für die Hoffnung und Liebe Gottes“, sagt der Verfechter der Solidarität, der befürwortet, dass international auch armen Diözesen die Unterstützung zuteilwird, die sie brauchen. „Kirche vor Ort wirkt.“ Durch das globale Netzwerk werde geholfen.

„Menschen sollen darauf vertrauen können, dass Gebet und Spende konkret viel Gutes bewirken können“, wünscht der Missio-Diözesandirektor. Sie davon zu überzeugen sieht der Naturliebhaber, der im Glauben sein Leben als großes Geschenk Gottes erfährt, als seine Mission und Lebensaufgabe.

„Ich möchte in unserem Land und weltweit durch unterschiedliche Projekte dazu beizutragen, dass das Leben der Menschen gelingt.“