Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Online-Preisverleihung. Menschenrechtskoordinator Peter Karpf, Preisträger Alexander Hagner und Andrea Malle-Schuler mit Landeshauptmann Peter Kaiser (von links) © (c) Landespressedienst K�rnten (Dietmar Wajand)

"Menschenrechtsarbeit ist für mich Arbeit am Miteinander", sagt Andrea Malle-Schuler (48), Lehrerin für Deutsch und Religion am Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Gymnasium, das für das Projekt "Change the World" den Menschenrechtspreis 2021 erhielt. Er wurde vom Land Kärnten heuer erstmals mit den UN-Nachhaltigkeitszielen verknüpft. "Change the World setzt am eigenen Verhalten an", ist die Projektleiterin, die den Anstoß zur fächerübergreifenden Menschenrechtsarbeit gab, überzeugt. Anstatt anderen die Schuld zuzuweisen, solle man sich selber fragen, was man bewirken könne.