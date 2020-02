Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Kirche empfiehlt Maßnahmen gegen den Coronavirus © Weichselbraun

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus reagiert auch die Katholische Kirche. Diözesanbischof Josef Marketz und Generalvikar Johann Sedlmaier richteten ein Schreiben an die Priester und Liturgieverantwortlichen der Diözese Gurk. Sie sprachen darin die Empfehlung aus, bis auf weiteres auf Kelch- und Mundkommunion zu verzichten. Weiters wird in dem Schreiben seitens der Diözesanleitung appelliert, den Friedensgruß per Händedruck zu vermeiden und die Weihwasserbecken in den Kirchen zu entleeren.