Auch an Kärntner Schulen Forderung nach handyfreien Unterrichts- und Pausenzeiten

Für Kärntens Bildungsdirektor Klinglmair geht es vor allem um eine Bewusstseinsbildung bei Eltern und Kindern © pictworks - stock.adobe.com

Smartphones werden zunehmend zum Störfaktor im Unterricht. Das beklagten Lehrervertreter am Montag im Ö1-Morgenjournal. Die Lehrergewerkschaft fordert daher einen restriktiven Umgang mit Handys in Schulen - und auch die Möglichkeit von Sanktionen. Niederösterreichs Bildungsdirektor Johann Heuras hält in einem Interview strenge Handyregeln an Schulen für dringend notwendig. Kärntens Bildungsdirektor Robert Klinglmair hält von einem gesetzlichen Handyverbot an Schulen, wie das beispielsweise in Frankreich der Fall ist, wenig. Viel mehr gehe es um Bewusstseinsbildung bei Kindern und Eltern, was den maßvollen Umgang mit Handy & Co. betrifft.