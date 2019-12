Engagiert und karitativ"Inner Wheel Club" jetzt auch in Kärnten vertreten

Facebook

Gründungsmitglieder von „Inner Wheel Wörthersee“ © PRIVAT

Das Club-Emblem zeigt ein Rad, das in das rotarische Rad eingefügt ist („Inner Wheel“). Es handelt sich um eine von den Vereinten Nationen anerkannte nicht staatliche Organisation, die Mitglieder (weltweit etwa 110.000) stellen das persönliche soziale Engagement in den Mittelpunkt ihres Wirkens. In Österreich gibt es derzeit sieben Clubs, der jüngste wird gerade in Kärnten aufgebaut – „Inner Wheel Club Wörthersee“. Die Charterfeier fand bereits statt, zur Präsidentin wurde Gabriele Drapatz gekürt.