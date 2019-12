Im Jahr 2010 lag das letzte Mal zu Weihnachten in Kärnten flächendeckend Schnee. Auch heuer bleibt es wohl in vielen Tallagen grün. Kommende Woche hat es bis zu zehn Grad plus!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Warten auf das Christkind - und den Schnee © dpa/dpaweb

Die schlechte Nachricht für alle, die auf weiße Weihnachten gehofft hatten, gleich vorweg: In vielen Tallagen Kärntens werden es heuer wohl eher grüne Weihnachten werden. So zumindest die ersten, vorsichtigen Prognosen der Meteorologen zehn Tage vor dem Heiligen Abend. Lediglich dort, wo Mitte November in Oberkärnten und Osttirol die enormen Schneemengen vom Himmel gefallen sind, wird es wohl auch zu Weihnachten winterlich bleiben. Und das, obwohl sich in der kommenden Woche ein verfrühtes Weihnachtstauwetter ankündigt.