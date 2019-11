Facebook

Mit dem Projekt „Nachtflug“ erweitert die ARA Flugrettung ihre Einsatzzeiten und wird bis tief in die Nacht eine notfallmedizinische Luftrettung bereitstellen. „Der Bedarf nach einer raschen und professionellen notärztlichen Versorgung hat in den letzten Jahren speziell in den ländlichen Regionen deutlich zugenommen", sagt ARA-Geschäftsführer Thomas Jank. Statt bisher durchschnittlich zwölf wird die Flugrettung ab Dezember 16 Stunden und somit bis Mitternacht im Einsatz sein.