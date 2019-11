Kleine Zeitung +

Kettenpflicht auf Bergstraßen Schnee fällt bis in die Täler Oberkärntens

Die ersten Boten des Winters klopfen am Freitag bei uns an, in Teilen Oberkärntens und Osttirols schneit es. Auf den Bergen könnte bis zu einem halben Meter Schnee fallen. Kettenpflicht auf Bergstraßen.