61 Kärntner wählten schon am ersten Tag die Nummer der Gesundheitshotline 1450 © Africa Studio - stock.adobe.com

Am Montag ging die Gesundheitshotline 1450 in Kärnten in Betrieb. Bereits am ersten Tag verzeichnete man 61 Anrufe. Das sei "ein wirklicher Erfolg“, freut sich Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) über diese erste positive Bilanz. Denn immerhin würden die offiziellen Werbemaßnahmen für die Nummer noch gar nicht auf Hochtouren laufen.