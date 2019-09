Facebook

Mehr als zehneinhalb Stunden dauerte die Landtagssitzung am Donnerstag bereits. Dann stand mit einer Dringlichkeitsanfrage der FPÖ zum Thema „Chaotische Vorgänge in der Bildungsdirektion“ der wohl kontroverseste Punkt auf der Tagesordnung. Nicht weniger als 52 Fragen legten die Freiheitlichen Landeshauptmann und Bildungsreferent Peter Kaiser (SPÖ) vor. Thema waren die laut Gleichstellungskommission rechtswidrige Bestellung von Bildungsdirektor Robert Klinglmair, ein für Verwirrung sorgender Brief von Lehrergewerkschafter und SPÖ-Abgeordneten Stefan Sandrieser („chaotische Zustände“) und überschriebene Daten, die für Probleme bei der Zuteilung von Pädagogen an Schulen sorgten – wir haben berichtet.