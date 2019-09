Experten widmen sich am 10. September in Klagenfurt diesem Tabuthema. Laut Statistik Austria nahmen sich 111 Kärntner im vergangenen Jahr das Leben - die höchste Suizidrate österreichweit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für Hilfesuchende gibt es zu jederzeit Ansprechpartner © KK/Oberlerchner

"Jährlich sterben in Österreich rund 1250 Personen durch Suizid. Das sind zweieinhalb Mal so viele wie im Straßenverkehr und acht Mal so viele wie durch Drogenkonsum, informiert das Büro von Sozial- und Gesundheitsreferentin Beate Prettner. In Kärnten gibt es jährlich etwa 110 bis 120 Suizidtote, 75 Prozent der Suizide werden von Männern verübt. Zu Suizidversuchen gibt es keine verlässlichen Zahlen. Laut Caritas - die sich auf Zahlen der Statistik Austria beruft - nahmen sich vergangenes Jahr 111 Kärntner das Leben, davon 90 Männer. Das sei die höchste Suizidrate österreichweit gewesen.