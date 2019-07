Der B-Schein verliert österreichweit an Reiz, auch in Kärnten. Individuelle Mobilität wird trotzdem nicht ganz abgeschrieben: Zahl der Jugendlichen, die den L17 absolvieren, steigt deutlich an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In zehn Jahren stieg der Anteil der Kärntner L17-Lenker um 16,3 Prozent © Denis Rozhnovsky - stock.adobe.c

Die mit Abstand beliebteste Ausbildungsform bei Führerscheinen ist in Kärnten der L17, der Jugendlichen schon im Alter von 15,5 Jahren offensteht. Das zeigen Erhebungen der Statistik Austria: Im Jahr 2008 absolvierten rund 23 Prozent aller B-Schein-Inhaber in Kärnten diese Ausbildung. 2018 lag ihr Anteil schon bei 39 Prozent. Ein Trend, der sich aber nicht nur bei uns feststellen lässt, sondern in ganz Österreich. Innerhalb von zehn Jahren stieg die Zahl der L17- Absolventen von 18.620 (2008) auf 22.951 (2018) – und das bei abnehmendem Interesse am rosa Schein.